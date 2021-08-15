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Банковский аналитик назвал нестандартную валюту для хранения сбережений

Ювелина Бернст
1 час назад

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев рассказал россиянам, хранить сбережения стоит в нескольких валютах. Его слова приводит РИА «Новости».

Банковский аналитик назвал нестандартную валюту для хранения сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Евстифеева, накопления лучше диверсифицировать: по 40% портфеля хранить в рублях и долларах, а 20% — в евро.

Раньше приоритетной была стратегия разделения на рубль, доллар и евро в равных пропорциях. Снижение доли евро эксперт объясняет более быстрым восстановлением американской экономики по сравнению с европейской.

Из нестандартных резервных валют Евстифеев рекомендовал обратить внимание на английский фунт. Аналитик предупредил, что китайский юань и швейцарский франк могут ослабеть.

Рубль же на сегодняшний день не имеет очевидных поводов для ослабления, сказал Евстифеев. В то же время опасность снижения присутствует из-за ужесточения монетарной политики в США и риска санкций, поэтому эксперт не советует сейчас конвертировать валютные сбережения в рубли. Выгодными уровнями для обмена валюты на рубли являются диапазоны 78-80 рублей за доллар 91-93 рубля за евро, добавил эксперт.

Финансовый аналитик Анна Зайцева ранее назвала валюту, которая способна заменить доллар. По ее словам, доллар в инвестиционном портфеле можно заменить на корзину из шести мировых валют с низким уровнем риска: евро, канадский доллар, английский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона.

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