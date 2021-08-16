Эксперт объяснил опасность досрочного погашения кредита

Погасить взятый в банке кредит досрочно будет гораздо выгоднее, однако если у плательщика не остается после этого никаких свободных сбережений, такое решение может быть опасно.

«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», - пояснил агентству «Прайм» финансист Сергей Григорян.

Специалист аргументировал, что если вернуть займ раньше срока, это позволит не переплачивать проценты банку. Поэтому имея в наличии свободные накопления, гораздо лучше отнести их в банк в счет кредита досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.