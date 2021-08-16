Банки поднимут ставки по кредитам и ужесточат условия займов

В этом году российские банки начнут поднимать ставки по кредитам и менять условия их выдачи в худшую для заемщиков сторону. Об этом журналистам рассказали в Центробанке.

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«Основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ», — пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу Центробанка.

Также регулятор ожидает ухудшения условий кредитования: сокращения размера ссуды, срока кредитования и ужесточения требований к заемщикам.