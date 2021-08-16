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Найдены тела всех погибших при крушении Ми-8

Анна Безрукова
49 минут назад

Тела всех восьми погибших в ходе крушения Ми-8 на Камчатке обнаружены. Пять из них уже извлекли на поверхность, а три еще предстоит поднять, но сделать это можно будет только при помощи специального дрона.

Найдены тела всех погибших при крушении Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский пояснил, что из озера, в которое упал вертолет Ми-8, подняли на поверхность уже пять из восьми тел погибших. Тела еще трех жертв катастрофы остаются внутри борта, лежащего на дне на глубине более 100 метров.

По словам чиновника, "специалисты сделают попытку открыть заднюю створку, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел", сообщает Интерфакс.

Помимо этого, найден также бортовой самописец. Он тоже будет поднят на поверхность со дна озера при помощи специального оборудования.

Отмечается, что поисковые работы спасатели ведут совместно с военными, так как именно у Минобороны есть требуемое глубоководное оборудование. В скором времени решится вопрос, каким способом на поверхность будет поднят сам вертолет.

Напомним, Ми-8 упал на Камчатке в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике 12 августа. Из 16 человек, которые присутствовали на тот момент на борту, спастись получилось только у половины. В числе основных версий трагедии - ошибка пилотирования. Те, кому удалось выжить и очевидцы авиакатастрофы отмечали, что вертолет садился в густом белом тумане. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Личный счет,Роман Василевский,Министерство обороны,Интерфакс,
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