Найдены тела всех погибших при крушении Ми-8

Тела всех восьми погибших в ходе крушения Ми-8 на Камчатке обнаружены. Пять из них уже извлекли на поверхность, а три еще предстоит поднять, но сделать это можно будет только при помощи специального дрона.

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Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский пояснил, что из озера, в которое упал вертолет Ми-8, подняли на поверхность уже пять из восьми тел погибших. Тела еще трех жертв катастрофы остаются внутри борта, лежащего на дне на глубине более 100 метров.

По словам чиновника, "специалисты сделают попытку открыть заднюю створку, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел", сообщает Интерфакс.

Помимо этого, найден также бортовой самописец. Он тоже будет поднят на поверхность со дна озера при помощи специального оборудования.

Отмечается, что поисковые работы спасатели ведут совместно с военными, так как именно у Минобороны есть требуемое глубоководное оборудование. В скором времени решится вопрос, каким способом на поверхность будет поднят сам вертолет.