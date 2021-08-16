Эксперты озвучили вызываемые постковидным синдромом проблемы

Около трети перенесших коронавирусную инфекцию через три-четыре месяца после выздоровления не способны полноценно ухаживать за собой и выполнять повседневную работу. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Она отметила, что постковидный синдром ведет к существенному снижению качества жизни.

По словам специалиста, обычно синдром проходит в течение шести месяцев, но у некоторых перенесших ковид людей он сохраняется и на более долгий период. При этом связь между тяжестью протекания болезни и частотой постковидного синдрома фиксируется не всегда, осложнения могут возникнуть и у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.