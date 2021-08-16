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Эксперты озвучили вызываемые постковидным синдромом проблемы

Анна Безрукова
1 час назад

Около трети перенесших коронавирусную инфекцию через три-четыре месяца после выздоровления не способны полноценно ухаживать за собой и выполнять повседневную работу. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Она отметила, что постковидный синдром ведет к существенному снижению качества жизни.

Эксперты озвучили вызываемые постковидным синдромом проблемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, обычно синдром проходит в течение шести месяцев, но у некоторых перенесших ковид людей он сохраняется и на более долгий период. При этом связь между тяжестью протекания болезни и частотой постковидного синдрома фиксируется не всегда, осложнения могут возникнуть и у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

"Реабилитация после ковида требуется каждому. И важно ее начать как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно этот совет актуален для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", — уточнила Омарова в беседе с РИА "Новости".

Ранее главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко рассказал подробности о постковидном синдроме. По его словам, возвращение к обычному ритму жизни требует длительного периода восстановления.

"Мы уже можем наблюдать развитие отсроченных осложнений у пациентов молодого возраста, у которых ранее не было сопутствующих болезней. Данные осложнения проявляются по-разному, поскольку при коронавирусной инфекции страдают почти все органы и системы организма без исключения. Где тонко, там и рвется", — отметил Вечорко.

Личный счет,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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