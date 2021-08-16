Эксперт объяснил быстрый захват талибами Афганистана сменой тактики

Быстрый захват Афганистана боевиками движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) стал возможным за счет того, что они поменяли тактику. Это мнение высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

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Эксперт в беседе с «Лента.ру» отметил, что талибы смогли удачно воспользоваться сложившимися обстоятельствами и взяли под контроль все государство всего за пару месяцев. И этому помогли три фактора.

Во-первых, боевики накопили достаточный объем ресурсов, чтобы захватить крупные территории.

Во-вторых, после того, как Соединенные Штаты с союзниками вывели войска из Афганистана, власти государства оказались в трудной психологической и политической ситуации, осознавая, что не смогут сдержать террористов.

В-третьих, у самих боевиков исчез страх перед захватом крупных городов, хотя ранее они этого избегали.

Напомним, вчера боевики подошли к столице Афганистана - Кабулу, окружили город, заявив, что взяли под контроль территорию всего государства.

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, хотя еще менее чем месяц назад публично заявлял, что не намерен никуда уезжать.