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Эксперт объяснил быстрый захват талибами Афганистана сменой тактики

Анна Безрукова
1 час назад

Быстрый захват Афганистана боевиками движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) стал возможным за счет того, что они поменяли тактику. Это мнение высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Эксперт объяснил быстрый захват талибами Афганистана сменой тактики
Фото: ReutersReuters

Эксперт в беседе с «Лента.ру» отметил, что талибы смогли удачно воспользоваться сложившимися обстоятельствами и взяли под контроль все государство всего за пару месяцев. И этому помогли три фактора.

Во-первых, боевики накопили достаточный объем ресурсов, чтобы захватить крупные территории.

Во-вторых, после того, как Соединенные Штаты с союзниками вывели войска из Афганистана, власти государства оказались в трудной психологической и политической ситуации, осознавая, что не смогут сдержать террористов.

В-третьих, у самих боевиков исчез страх перед захватом крупных городов, хотя ранее они этого избегали.

Напомним, вчера боевики подошли к столице Афганистана - Кабулу, окружили город, заявив, что взяли под контроль территорию всего государства.

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, хотя еще менее чем месяц назад публично заявлял, что не намерен никуда уезжать.

По ряду данных, управление государством в настоящее время осуществляет временный совет, куда входит высший совет по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Афганистана Хамид Карзай. Совет, предположительно, передаст власть талибам (террористическая группа, запрещенная в России).

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