Украинская оппозиция назвала политическим убийством смерть мэра Кривого Рога

Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ), членом которой являлся погибший мэр города Кривой Рог Константин Павлов, назвала его смерть «политическим убийством». Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

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15 августа стало известно, что в селе Вольное под Кривым Рогом обнаружено тело криворожского мэра Константина Павлова. По данным украинских СМИ, тело было найдено на веранде дома, а поблизости от погибшего находилось ружье.

В партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» заявили, что не верят в суицид мэра Кривого Рога, напомнив, что победа Павлова на выборах «стала холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Убийство Константина Павлова «Оппозиционная платформа – За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности», - говорится в сообщении.

Также партия отмечает, что заказ по «физическому уничтожению» одного из лидеров ОПЗЖ, выполнили «палачи, действующие в интересах власти».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» ожидает, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид и еще раз подчеркивает: Константин Павлов был молодым, здоровым, оптимистичным человеком. А главное – глубоко верующим», - подчеркивается в сообщении.