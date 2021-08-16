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Украинская оппозиция назвала политическим убийством смерть мэра Кривого Рога

Алиса Селезнёва
32 минуты назад

Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ), членом которой являлся погибший мэр города Кривой Рог Константин Павлов, назвала его смерть «политическим убийством». Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

Украинская оппозиция назвала политическим убийством смерть мэра Кривого Рога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 августа стало известно, что в селе Вольное под Кривым Рогом обнаружено тело криворожского мэра Константина Павлова. По данным украинских СМИ, тело было найдено на веранде дома, а поблизости от погибшего находилось ружье.

В партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» заявили, что не верят в суицид мэра Кривого Рога, напомнив, что победа Павлова на выборах «стала холодным душем» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Убийство Константина Павлова «Оппозиционная платформа – За жизнь» воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности», - говорится в сообщении.

Также партия отмечает, что заказ по «физическому уничтожению» одного из лидеров ОПЗЖ, выполнили «палачи, действующие в интересах власти».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» ожидает, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид и еще раз подчеркивает: Константин Павлов был молодым, здоровым, оптимистичным человеком. А главное – глубоко верующим», - подчеркивается в сообщении.

В ОПЗЖ выразили соболезнования родным и близким погибшего мэра и потребовали «привлечения заказчиков и исполнителей этого страшного преступления к уголовной ответственности».

Личный счет,Владимир Зеленский,Константин Павлов,
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