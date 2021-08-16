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«Машины набиты деньгами»: в посольстве РФ рассказали об отъезде  президента Афганистана

Алиса Селезнёва
16 минут назад

Президент Афганистана Ашраф Гани уезжал из Кабула в сопровождении машин, набитых деньгами, однако не все купюры удалось поместить в вертолет. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России.

«Машины набиты деньгами»: в посольстве РФ рассказали об отъезде президента Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 августа запрещенное в России террористическое движение «Талибан» захватило Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны. Власти приняли решение отдать столицу мирно, а президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан «для предотвращения бойни». Американцы и их союзники по НАТО также начали спешно вывозить своих граждан из страны.

В тот же день стало известно, что президент Афганистана вылетел в Таджикистан. При этом, по данным осведомленных источников, после Таджикистана Гани должен был улететь в третью страну, но в какую именно, пока не сообщается.

Наиболее красноречиво «обрушение режима» характеризует то, как Гани уезжал из Афганистана, отметил пресс-секретарь российской дипмиссии Никита Ищенко.

«Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», - рассказал он.

Ранее регулярные рейсы из Кабула были отменены. Местные жители, пытающиеся покинуть Афганистан, начали штурмовать терминал аэропорта в Кабуле. По сообщениям СМИ, в окрестностях воздушной гавани, где идет эвакуация сотрудников дипмиссий, были слышны выстрелы.

Личный счет,Ашраф Ахмадзай,Талибан,НАТО,РИА Новости,
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