«Машины набиты деньгами»: в посольстве РФ рассказали об отъезде  президента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани уезжал из Кабула в сопровождении машин, набитых деньгами, однако не все купюры удалось поместить в вертолет. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России.

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15 августа запрещенное в России террористическое движение «Талибан» захватило Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны. Власти приняли решение отдать столицу мирно, а президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан «для предотвращения бойни». Американцы и их союзники по НАТО также начали спешно вывозить своих граждан из страны.

В тот же день стало известно, что президент Афганистана вылетел в Таджикистан. При этом, по данным осведомленных источников, после Таджикистана Гани должен был улететь в третью страну, но в какую именно, пока не сообщается.

Наиболее красноречиво «обрушение режима» характеризует то, как Гани уезжал из Афганистана, отметил пресс-секретарь российской дипмиссии Никита Ищенко.

«Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», - рассказал он.