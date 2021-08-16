Министр спорта Украины поддержал Магучих после снимка с россиянкой Ласицкене

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что общается со спортсменами из России, с которыми был в одной команде еще во времена СССР. Как сообщает РИА Новости, такое признание он сделал на фоне скандала с фотографией украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марией Ласицкене.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, при этом министр, который является фехтовальщиком-саблистом и участвовал в трех Олимпиадах, заявил, что не трогает в разговорах со знакомыми темы политики.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как украинская спортсменка Ярослава Магучих сделала снимок с Ласицкене. В ходе соревнований россиянка выиграла золото, преодолев результат в 2,04 метра. Украинская спортсменка взяла бронзовую награду.

После победы они сделали несколько совместных снимков, которые оказались в Сети. Украинские власти и некоторые граждане страны негативно отнеслись к ним, подвергнув спортсменку критике. В Минобороне Украины даже вызвали Магучих для того, чтобы взять с нее объяснительную.