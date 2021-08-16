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Министр спорта Украины поддержал Магучих после снимка с россиянкой Ласицкене

Елена Прошина
1 час назад

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что общается со спортсменами из России, с которыми был в одной команде еще во времена СССР. Как сообщает РИА Новости, такое признание он сделал на фоне скандала с фотографией украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марией Ласицкене.

Министр спорта Украины поддержал Магучих после снимка с россиянкой Ласицкене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, при этом министр, который является фехтовальщиком-саблистом и участвовал в трех Олимпиадах, заявил, что не трогает в разговорах со знакомыми темы политики.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как украинская спортсменка Ярослава Магучих сделала снимок с Ласицкене. В ходе соревнований россиянка выиграла золото, преодолев результат в 2,04 метра. Украинская спортсменка взяла бронзовую награду.

После победы они сделали несколько совместных снимков, которые оказались в Сети. Украинские власти и некоторые граждане страны негативно отнеслись к ним, подвергнув спортсменку критике. В Минобороне Украины даже вызвали Магучих для того, чтобы взять с нее объяснительную.

Сама легкоатлетка заявила, что спорт должен быть вне политики, что она не забывает, что «между Украиной и Россией идет война», а также уважает украинских воинов.

Личный счет,Мария Ласицкене,
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