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Россия снимет ограничения на полеты в три страны

Алиса Селезнёва
1 час назад

Принято решение снять с 27 августа ограничения на регулярные и чартерные рейсы из России в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Россия снимет ограничения на полеты в три страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативный штаб принял решение с 27 августа увеличить на взаимной основе количество рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх до 15 в неделю. Также возрастет число рейсов в Венгрию, Таджикистан, Киргизию и на Кипр. Туда частота перелетов из Москвы достигнет семи в неделю.

При этом оперативным штабом из-за сложной эпидобстановки с коронавирусом решено продлить до 2 сентября действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией.

Ранее, 1 августа, Россия расширила ограниченное из-за пандемии COVID-19 авиасообщение с Белоруссией. Число рейсов из Минска в Москву, Сочи и Краснодар увеличили в двое. С 9 августа было возобновлено авиасообщение с Египтом, Бахрейном и Молдавией.

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