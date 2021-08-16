Уровень пенсий в России вернулся к показателям кризиса 2008 года

Соотношение средней пенсии к средней зарплате на сегодняшний день оценивается в 28%, что является одним из самых низких уровней после кризиса-2008. В России не рассчитывают коэффициент замещения пенсией дохода, который, по стандартам Международной организации труда (МОТ), должен быть не ниже 40%. Но уже с 2021 года Минтруд намерен оценивать соответствие пенсионной системы РФ стандартам МОТ, сообщает «Независимая газета».

Как заявили в Минтруде, по итогам 2020 года медианный уровень заработной платы достиг 32 422 руб. Среднегодовая сумма страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2020 год составила 16 502 руб.

«В вопросе измерения относительного уровня пенсий в России давно возникла путаница. В нашей стране используется простой показатель: соотношения средней пенсии к средней зарплате, однако в международной практике для этого используется соотношение средней пенсии, назначенной вышедшим на пенсию работникам, к их последнему заработку», - заявил руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

По его словам, Россия несколько лет назад подписала Конвенцию МОТ, однако правительством до сих пор не была утверждена методика его расчета.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, оценка теоретического коэффициента замещения (ТКЗ) для России достигает приблизительно 42%.

В августе пенсионерам начали направлять единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей. Для этого требуется трудовой стаж от 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).