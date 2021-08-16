В Санкт-Петербурге задержали борца с коррупцией при получении взятки

Исполняющего обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России поймали на получении взяток на общую сумму в более одного миллиона рублей за растаможку 20 автомобилей. Об этом представителям СМИ рассказала старший помощник главы Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает РИА Новости.

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"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), задержан исполняющий обязанности руководителя Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России", - уточнила она.

Как установило следствие, в июле подозреваемый вступил в сговор с другими представителями Северо-Западного таможенного управления ФТС России с целью получения взяток от сотрудника коммерческой организации за неприятие дополнительных мер по проверке компании при осуществлении процедуры таможенного оформления.

Указывается, что фигурантом дела был найден посредник, потребовавший от бизнесмена 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление одной машины. В общей сложности посредник получил от предпринимателя свыше одного миллиона за неприятие дополнительных мер при оформлении 20 машин, которые передал исполняющий обязанности главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.