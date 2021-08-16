Россияне начали массово забирать деньги из банков

Крупные российские банки столкнулись с резким оттоком вкладов частных клиентов. По мнению экспертов, граждане массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции, пишет «Коммерсант».

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Больше всех в первом полугодии 2021 года потеряли банки «Восточный», Минбанк и Росбанк, где средства физических лиц сократились на 15,3%, на 12,4% и на 5,6% соответственно. При этом общее падение объёма средств населения в банках за полгода составило лишь 0,8%.

В банках заявили, что ожидали уменьшения объёма средств, связав это со снижением кредитных портфелей, расширением линейки банковских продуктов и сокращением дорогих вкладов. Эксперты ставят эти данные под сомнение, полагая, что банки опоздали с повышением ставок по вкладам, а самих клиентов напугал рост инфляции. В ЦБ также полагают, что отток средств связан с чересчур низкими банковскими ставками и интересом граждан к инвестициям в других областях.

Вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки, — отметила вице-президент Moody’s Ольга Ульянова.