Россияне начали массово выводить деньги из банков

Крупные российские кредитные организации зафиксировали резкий отток средств населения. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на оборотно-сальдовую ведомость (форма 101) банков.

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По мнению опрошенных изданием экспертов, россияне стали активно изымать деньги в связи с низкими ставками по вкладам.

Наибольшие потери за январь-июнь зафиксированы в таких банках, как «Восточный», Минбанк и Росбанк. Там средства розничных клиентов на счетах уменьшились на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3%), на 18,7 миллиарда (на 12,4%) и на 16,6 миллиарда (на 5,6%) соответственно. Общее падение объема средств населения в российских банках за полгода оценено в 0,8%. В банках ждали уменьшения объема средств.

«С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка "Восточный" уменьшается и потребность в привлечении денежных средств», — отметил председатель правления банка Кирилл Соколов.

В Минбанке заявили, что за первое полугодие там работали над сокращением дорогих розничных вкладов. Как отметили в Росбанке, кредитная организация расширила линейку банковских продуктов, что повлекло за собой перераспределение средств клиентов и снижение количества вкладчиков.