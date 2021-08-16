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Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Алиса Селезнёва
23 минуты назад

Вопрос повышения защиты здоровья в образовательных учреждениях находится на постоянном контроле, при этом принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет. Об этом говорится на сайте Министерства просвещения.

Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой о недопустимости принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов.

«Сергей Кравцов напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства», - говорится в сообщении.

Глава Минпросвещения также отметил, что принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет.

В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

Во время «Прямой линии» 30 июня президент Владимир Путин рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью прививок. Глава государства подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только вакцинацией.

Личный счет,Сергей Кравцов,Анна Кузнецова,Владимир Путин,
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