Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию учителей

Вопрос повышения защиты здоровья в образовательных учреждениях находится на постоянном контроле, при этом принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет. Об этом говорится на сайте Министерства просвещения.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой о недопустимости принудительного подхода к вакцинации учеников и педагогов.
«Сергей Кравцов напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства», - говорится в сообщении.
Глава Минпросвещения также отметил, что принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет.
В России с 18 января проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.
Во время «Прямой линии» 30 июня президент Владимир Путин рассказал, что власти стараются избежать введения всероссийского карантина с помощью прививок. Глава государства подчеркнул, что предотвратить распространение коронавируса можно только вакцинацией.