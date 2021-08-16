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Вирусолог оценил изобретение «убивающих» вирусы масок

Алиса Селезнёва
1 час назад

Российский вирусолог, молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета Сергей Нетесов усомнился в эффективности нового материала для медицинских масок, получившего название «ионит». Об этом пишет «Ридус».

Вирусолог оценил изобретение «убивающих» вирусы масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ходе интенсива «Архипелаг 2121», организованного в рамках Национальной технологической инициативы, был представлен проект нового материала, который особенно эффективен против вирусов и бактерий. Разработчики из НПО «Здоровье нации» утверждают, что материал «ионит» продемонстрировал высокую эффективность против SARS-CoV-2, вируса оспы кроликов, сибиреязвенной палочки и черной плесени.

По словам Нетесова, новое изобретение еще не означает, что материал будет использоваться в массовом производстве масок и других средств защиты.

«За полтора года мы так и не видели каких-то новых масок в производстве, хотя с апреля прошлого года были уже проекты материалов на основе серебра, на основе еще чего-то», - отметил эксперт.

Вирусолог также обратил внимание на то, что для оценки эффективности «ионита» необходимо провести целый ряд испытаний и дождаться публикации их результатов. Также, по его словам, у масок есть проблема плотности прилегания, которую пока не смог решить ни один материал.

«Когда вы надеваете обычную маску на лицо, остаются какие-то щели, поэтому стопроцентной эффективности ни у какой маски не будет», - заметил Сергей Нетесов.

В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса на 16 августа, за все время пандемии в мире заболели коронавирусом 207 278 035 человек. Число смертей достигло 4 364 473 человек.

Личный счет,Сергей Нетесов,ВОЗ,Ридус,
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