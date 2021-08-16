Названы самые богатые кандидаты в Госдуму на сентябрьских выборах

Портал РБК проанализировал декларации о доходах за 2020 год, представленные кандидатами в депутаты Госдумы, и назвал богатейшим из них Андрея Горохова.

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Горохов - член президиума калининградского политического совета «Единой России» и владелец ООО «Инфамед-К» (предприятие-производитель антисептика «Мирамистина»).

За 2020 год он задекларировал доход в 7,51 миллиарда рублей. В собственности у кандидата в депутаты пять земельных участков (два в Москве и три в Австрии), дом в Москве, квартиры в Калининградской и Рязанской областях, а также в Австрии, несколько нежилых помещений и две машины - Renault New Duster и Kia JD.

РБК отмечает, что он также владеет одним миллионом акций «Аэрофлота», 2,5 миллиона акций «Газпрома», акциями «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти». Если Горохов станет депутатом и сохранит доход, его заработок станет самым большими среди представителей федеральных органов власти, подчеркивает издание.

За Гороховым следует лидер партии «Новые люди», владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев с доходом в 4,4 миллиарда рублей. В его декларациях нет земельных участков, жилья и машин, но есть 35,5 миллиона акций Faberlic и АО «Альтаир Медиа».

После Нечаева в рейтинге РБК идет секретарь Хохольского отделения «Единой России» в Воронежской области, глава крестьянского хозяйства Александр Князев (1,8 миллиарда рублей). В его декларации указаны 147 участков в разных долях, жилой дом под Воронежем, квартира в Ставропольском крае, тракторы, свеклоуборочные комбайны, а также легковые Mercedes-Benz, Renault и Chevrolet.