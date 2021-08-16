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Надо готовиться к худшему: Кадыров сделал заявление о талибах в Афганистане

Елена Прошина
48 минут назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал последние события в Афганистане «очередной аферой против мусульман» и призвал страны укреплять границы. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.

Как отметил Кадыров, американцы обещали, что не выйдут из Афганистана, «а теперь бросили всех и сбежали».

«Американский проект был Бен Ладен, американский проект и талибы («Талибан» - запрещенная в России террористическая организация) тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Так что нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», - заявил глава Чечни.

Напряженность в Афганистане начали расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля.

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«Талибан» 15 августа объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, в аэропорту Кабула собрались сотни людей, желающих покинуть страну.

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