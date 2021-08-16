«Радуюсь черной работе»: актер Пашинян рассказал о своей жизни после бегства на Украину

Актер Анатолий Пашинин рассказал, как сложилась его жизнь после побега на Украину. По его словам, сейчас ему приходиться жить на деньги супруги, поскольку он до сих пор находится в поиске работы.

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Как сообщает Starhit, после переезда 45-летний актер сперва пытался построить карьеру в кино, однако столкнулся с нечестными схемами. К примеру, под проекты нередко просили денег с условием того, что Пашинин будет главной звездой фильма. Однако, после этого производство даже не начиналось.

«Семь лет я и так в постоянном поиске работы, и радуюсь (как не радовался новой главной роли) именно тяжелой «черной» работе. К сожалению, даже ее найти все сложнее: тут и обещание опустить мне на голову бетонные плиты, и желание посмеяться », – пояснил актер.

По признанию Пашинина, смотря на современных украинских актеров, он видит в них зажимы, страдания и «скоморошье».

«Даже в сериальных эпизодах эти выпускники выглядят беспомощно. А что уж скажешь об украинском кино! Это притча во языцех, вровень с украинскими ток-шоу о сельских извращенцах: и по художественной ценности, и по исполнению псевдо актерскому», – сказал он.