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«Радуюсь черной работе»: актер Пашинян рассказал о своей жизни после бегства на Украину

Елена Прошина
36 минут назад

Актер Анатолий Пашинин рассказал, как сложилась его жизнь после побега на Украину. По его словам, сейчас ему приходиться жить на деньги супруги, поскольку он до сих пор находится в поиске работы.

«Радуюсь черной работе»: актер Пашинян рассказал о своей жизни после бегства на Украину
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Starhit, после переезда 45-летний актер сперва пытался построить карьеру в кино, однако столкнулся с нечестными схемами. К примеру, под проекты нередко просили денег с условием того, что Пашинин будет главной звездой фильма. Однако, после этого производство даже не начиналось.

«Семь лет я и так в постоянном поиске работы, и радуюсь (как не радовался новой главной роли) именно тяжелой «черной» работе. К сожалению, даже ее найти все сложнее: тут и обещание опустить мне на голову бетонные плиты, и желание посмеяться », – пояснил актер.

По признанию Пашинина, смотря на современных украинских актеров, он видит в них зажимы, страдания и «скоморошье».

«Даже в сериальных эпизодах эти выпускники выглядят беспомощно. А что уж скажешь об украинском кино! Это притча во языцех, вровень с украинскими ток-шоу о сельских извращенцах: и по художественной ценности, и по исполнению псевдо актерскому», – сказал он.

Пашинин шутит, что за время его «черноработы» можно бы было выпустить два курса серьезных актеров, которые владеют профессией и способны показать достойную игру. Сейчас же единственной его отрадой, по словам артиста, остается юрист Леся Задесенец, на которой он женился год назад.

Личный счет,Анатолий Пашинин,
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