Карпин отказался вызвать Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды. Обновленный состав сборной объявили в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сентябре сборная проведет первые матчи под руководством нового тренера. 1 сентября россияне сыграют со сборной Хорватии в Москве, 4 сентября — со сборной Кипра в Никосии, а 7 сентября россияне примут в Москве команду Мальты.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с 2018 года занимал позицию капитана сборной России, однако в заявке, составленной Карпиным на ближайшие матчи, его не оказалось.

У Карпина и Дзюбы многолетний конфликт, они неоднократно критиковали друг друга в медийном пространстве.