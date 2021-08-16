Карпин отказался вызвать Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал Артема Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды. Обновленный состав сборной объявили в эфире телеканала «Матч ТВ».
В сентябре сборная проведет первые матчи под руководством нового тренера. 1 сентября россияне сыграют со сборной Хорватии в Москве, 4 сентября — со сборной Кипра в Никосии, а 7 сентября россияне примут в Москве команду Мальты.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба с 2018 года занимал позицию капитана сборной России, однако в заявке, составленной Карпиным на ближайшие матчи, его не оказалось.
У Карпина и Дзюбы многолетний конфликт, они неоднократно критиковали друг друга в медийном пространстве.
За бортом национальной команды также остались нападающий «Спартака» Александр Соболев, голкипер «Динамо» Антон Шунин, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев и защитник Юрий Жирков, игравшие на «Евро-2020».
Полный список игроков, вызванных на ближайшие матчи сборной России, выглядит следующим образом:
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).