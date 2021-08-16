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Сергей Зверев: Я готов сесть в тюрьму за Байкал

Вероника Полынина
31 минуту назад

Стилист, певец и экоактивист Сергей Зверев заявил, что готов сесть в тюрьму за свои убеждения.

Сергей Зверев: Я готов сесть в тюрьму за Байкал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июле стало известно, что Зверев стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ от партии «Зеленые». Он выдвигается от Бурятии и Иркутской области.

По словам стилиста, он намерен «много и самоотверженно работать ради Родины, ради сохранения природы Байкала».

В интервью Daily Storm Сергей Зверев заявил, что в качестве депутата в первую очередь будет заниматься развитием Байкальского региона.

«Устойчивое развитие Байкальского региона, создание современной системы обращения с мусором и вторичным сырьем, цифровизация национальных парков, продвижение туристической связки «озеро Байкал (Россия) — озеро Хубсугул (Монголия)», развитие паломнического туризма, экологические тропы, газификация Бурятии, создание полноценной федеральной лесной службы с высоким социальным статусом», - перечислил Зверев свои инициативы.

По его словам, за свои убеждения и за Байкал он даже готов сесть в тюрьму.

Зверев также объяснил доход в размере 25 тысяч рублей, который указал в декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию. По его словам, после пикета у стен Кремля в защиту Байкала его сняли с ротации по ТВ и перестали приглашать участвовать в концертах.

В марте 2019 года Зверев устроил на Красной площади пикет против строительства завода по розливу воды в своем родном поселке Култук на Байкале. Строительство велось с участием китайских инвесторов. После пикета на Зверева составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему 15 тысяч рублей штрафа. Позже стилист устраивал похожие акции на берегу Байкала.

Личный счет,Сергей Зверев,Центризбирком России,Госдума,
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