Сергей Зверев: Я готов сесть в тюрьму за Байкал

Стилист, певец и экоактивист Сергей Зверев заявил, что готов сесть в тюрьму за свои убеждения.
В июле стало известно, что Зверев стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ от партии «Зеленые». Он выдвигается от Бурятии и Иркутской области.
По словам стилиста, он намерен «много и самоотверженно работать ради Родины, ради сохранения природы Байкала».
В интервью Daily Storm Сергей Зверев заявил, что в качестве депутата в первую очередь будет заниматься развитием Байкальского региона.
«Устойчивое развитие Байкальского региона, создание современной системы обращения с мусором и вторичным сырьем, цифровизация национальных парков, продвижение туристической связки «озеро Байкал (Россия) — озеро Хубсугул (Монголия)», развитие паломнического туризма, экологические тропы, газификация Бурятии, создание полноценной федеральной лесной службы с высоким социальным статусом», - перечислил Зверев свои инициативы.
По его словам, за свои убеждения и за Байкал он даже готов сесть в тюрьму.
Зверев также объяснил доход в размере 25 тысяч рублей, который указал в декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию. По его словам, после пикета у стен Кремля в защиту Байкала его сняли с ротации по ТВ и перестали приглашать участвовать в концертах.
В марте 2019 года Зверев устроил на Красной площади пикет против строительства завода по розливу воды в своем родном поселке Култук на Байкале. Строительство велось с участием китайских инвесторов. После пикета на Зверева составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему 15 тысяч рублей штрафа. Позже стилист устраивал похожие акции на берегу Байкала.