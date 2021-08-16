Сергей Зверев: Я готов сесть в тюрьму за Байкал

Стилист, певец и экоактивист Сергей Зверев заявил, что готов сесть в тюрьму за свои убеждения.

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В июле стало известно, что Зверев стал кандидатом в депутаты Госдумы РФ от партии «Зеленые». Он выдвигается от Бурятии и Иркутской области.

По словам стилиста, он намерен «много и самоотверженно работать ради Родины, ради сохранения природы Байкала».

В интервью Daily Storm Сергей Зверев заявил, что в качестве депутата в первую очередь будет заниматься развитием Байкальского региона.

«Устойчивое развитие Байкальского региона, создание современной системы обращения с мусором и вторичным сырьем, цифровизация национальных парков, продвижение туристической связки «озеро Байкал (Россия) — озеро Хубсугул (Монголия)», развитие паломнического туризма, экологические тропы, газификация Бурятии, создание полноценной федеральной лесной службы с высоким социальным статусом», - перечислил Зверев свои инициативы.

По его словам, за свои убеждения и за Байкал он даже готов сесть в тюрьму.

Зверев также объяснил доход в размере 25 тысяч рублей, который указал в декларации, поданной в Центральную избирательную комиссию. По его словам, после пикета у стен Кремля в защиту Байкала его сняли с ротации по ТВ и перестали приглашать участвовать в концертах.