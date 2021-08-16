В России изменится процесс начисления пенсий

С 2022 года процесс начисления пенсий станет более прозрачным: мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет начнут трижды в год получать от Пенсионного фонда России информацию о состоянии пенсионного счета, накопленных баллах и предполагаемом размере выплат.

Информация будет отображаться в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Эксперты считают, что нововведение позволит россиянам разобраться в подводных камнях при формировании пенсий и исправить возможные ошибки ПФР.

Как объяснила «Московскому комсомольцу» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, поскольку Пенсионный фонд работает с документами, ошибки в формировании страхового стажа неизбежны, поскольку у ПФР может просто не оказаться необходимых документов. Например, по причине ликвидации организации-работодателя и безвозвратной утраты необходимых сведений. По словам Финогеновой, эту проблему можно решить, если найти двух свидетелей, которые подтвердят работу в компании и уплату взносов. После этого необходимо добиться судебного разбирательства.

Член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин согласен с Юлией Финогеновой. По его словам, новая мера адресована тем, кому еще далеко до пенсии. Они должны проявить бдительность и разобраться, насколько добросовестно работодатель платит в ПФР их страховые взносы.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, нововведение также призвано стимулировать россиян к большей экономической активности, формированию накоплений, а также научить их контролировать свою пенсионную историю.