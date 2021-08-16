"Не было выбора": военные Афганистана объяснили побег в Узбекистан

Бежавшие в Узбекистан афганские военные заявили, что у них не осталось выбора после захвата Кабула боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Талибан». Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда», - заявил один из военных на допросе, видео которого распространилось в соцсетях.

Большинство из прибывших в Узбекистан военных назвали себя пилотами и персоналом ВВС. Они привезли с собой табельное оружие и заявили о готовности сдать его властям Узбекистана.

14-15 августа воздушное пространство Узбекистана нарушили 22 самолета и 24 вертолета, на борту которых находились военнослужащие вооруженных сил Афганистана. Они были задержаны узбекскими силовиками.