Россиян предупредили о проблемах с банковскими картами

Дефицит микрочипов приведет к тому, что у россиян могут возникнуть проблемы с получением банковский карт или SIM-карт. Об этом заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

Ранее компания The Smart Payment Association (SPA) предупредила о глобальном дефиците микрочипов, который обернется нехваткой банковских карт и SIM-карт, передают «Известия». Отмечается, что в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн.

По словам Бойко, в случае обострения кризиса в РФ могут увеличиться сроки выдачи новых банковских и SIM-карт. Он отметил, что банки и операторы начнут взимать дополнительную плату за их выпуск либо вырастет цена обслуживания, заложенная в тариф.

В пресс-службе Газпромбанка подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Темпы поставок новых заказов уже снизились. Однако в банке отметили, что масштаб проблемы преувеличен.