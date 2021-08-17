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Аналитик предупредил россиян о проблемах с банковскими картами

Ura.Ru
49 минут назад

Дефицит микрочипов приведет к тому, что у россиян могут возникнуть проблемы с получением банковский карт или SIM-карт. Об этом заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

Россиян предупредили о проблемах с банковскими картами
Фото: Ura.RuUra.Ru

Ранее компания The Smart Payment Association (SPA) предупредила о глобальном дефиците микрочипов, который обернется нехваткой банковских карт и SIM-карт, передают «Известия». Отмечается, что в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн.

По словам Бойко, в случае обострения кризиса в РФ могут увеличиться сроки выдачи новых банковских и SIM-карт. Он отметил, что банки и операторы начнут взимать дополнительную плату за их выпуск либо вырастет цена обслуживания, заложенная в тариф.

В пресс-службе Газпромбанка подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Темпы поставок новых заказов уже снизились. Однако в банке отметили, что масштаб проблемы преувеличен.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что банки испытывают сложности с обеспечением регионов России монетами и ожидают дальнейшего дефицита наличности. Однако в Центробанке заявили, что жалоб на нехватку наличных от банков не поступало и в регионах подобных проблем зафиксировано не было.

Личный счет,Алексей Бойко,Газпромбанк,Центральный банк России,газета "Известия",
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