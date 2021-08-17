С какими проблемами столкнется Россия при отказе от копейки

Отказ от копеек разгонит инфляционные ожидания и спровоцирует появление недоверия к денежным реформам со стороны россиян, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

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По его словам, неудобство расчетов с использованием копеек является не такой большой проблемой. Как подчеркнул Шуст,

в действительности же магазины давно практикуются округлять цены.

Как заявил доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев ранее в интервью «Газете.Ru», России не следует держать копейки. По его словам, в стране целесообразнее округлить цены и отменить копеечные монеты.

«Полный отказ от монет копеечного номинала связан не только с экономическими соображениями. Резкие решения по поводу эмиссии денег могут быть неверно истолкованы потребителями, приведя к не вполне обоснованным опасениям по поводу денежных реформ. Наконец, копейка - все-таки отчасти национальный символ», - считает Шуст.

Как отметил эксперт, округлять в пользу потребителя цены удобнее с точки зрения экономии, чем держать монеты в кассе, транспортировать, а также заниматься их подсчетом.

«С дальнейшим развитием безналичных платежей издержки, связанные с металлическими копейками, уйдут сами собой», - подчеркнул Шуст.