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Дипфейк: Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме

Лера Букина
23 минуты назад

Мошенники стали звонить бухгалтеру компании, выдавая себя за генерального директора. Они просят незамедлительно

Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

перевести средства организации, сообщил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Как отметил эксперт, если подделать телефонный номер можно легко, то с голосом есть сложности.

«Как его сделать? Есть два варианта. Первый – это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ – это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись», - отметил Голованов.

Специалист также указал на наличие схемы, когда злоумышленники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. По его словам, зачастую мошенники портят качество звонка и ссылаются на плохую связь, чтобы не была замечена подделка. Голованов отметил, что такие схемы популярны в Западной Европе, однако в 2020 году они стали реализовываться в Азии.

«Мы считаем, что эта штука докатится и до России», - подчеркнул эксперт.

Как сообщили в Сбербанке, мошенники придумали новую схему кражи денег россиян. Они выманивают средства через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. Злоумышленники обещают награду участникам конкурса, однако в связи с запретом на перевод валюты внутри России выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что аферисты просят заплатить небольшую комиссию. Речь идет о выигрыше в несколько тысяч долларов.

Личный счет,Сергей Голованов,Лаборатория Касперского,РИА Новости,
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