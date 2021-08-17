Автомобили Lada стали дефицитом

Дилеры заявили о дефиците автомобилей Lada в России. В частности, он коснулся и самой востребованной модели - Lada Granta, сообщают РИА Новости. Как отмечается, проблема не будет решена как минимум до сентября.

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Дефицит Grant зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, а также в целом в России, заявил гендиректор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев.

Нехватка машин коснулась всего модельного ряда Lada, подчеркнул глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин. По его словам, речь идет не только о моделях, которые собираются в России, но и импортных.

«У «Автомира», как и у всей остальной дилерской сети, со складами как по этой модели (Lada Granta - ред.), так и по всем другим моделям плохо. Дефицит по всем моделям продлится до начала сентября. Ожидаем смещение спроса в сторону б/у автомобилей», - указали в компании.