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Интернет в России сделают более духовным за 7 млрд рублей

Анна Безрукова
50 минут назад

Институту развития интернета предоставят от Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд рублей, о чем говорится в материалах Федерального казначейства.

Власти выделят ₽7 млрд на «духовно-нравственный» контент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средства планируется направить на «производство государственного контента, в частности направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодых людей». До настоящего времени в федеральном бюджете на эти цели предусматривали 3 млрд рублей, передает РБК.

Дополнительные 7 млрд рублей планируется пустить на поддержку минимум 200 проектов в сети, которые должны быть исполнены до 31 декабря текущего года, сообщил изданию источник в медиаотрасли. Сведения об увеличении бюджета и его целях РБК подтвердил руководитель Института развития интернета Антон Ключкин. Источник в президентской администрации также верифицировал цифры, по уточнил, что до окончания года реализовывать проекты необязательно.

На будущий год есть перспективы «существенного увеличения объемов денег» — в 1,5 раза, на более отдаленное будущее — в два раза, пояснил собеседник создания в администрации президента.

Предоставленные на «государственный контент» 7 млрд рублей Институт развития интернета будет распределять на конкурсе. К нему, как ожидает Ключкин, проявят интерес «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и другие «крупных игроков рынка». Также в планах - «взаимодействие» и с независимыми продюсерами и агентствами, добавил Ключкин. Он подчеркнул, что приоритет будет отдан проектам в рамках софинансирования.

Личный счет,Администрация Президента РФ,Федеральное казначейство,Институт развития интернета,Газпром-медиа,Яндекс,РБК,ВГТРК,
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