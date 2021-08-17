Захарова ответила на заявления США о достигнутой в Афганистане цели

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью войск НАТО в Афганистане было сдерживание боевиков «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), но американцы «фантазируют» и теперь называют другие цели. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Захарова напомнила, что в 2001 году были созданы Международные силы содействия безопасности - возглавляемый НАТО международный военный контингент, который по решению Совета Безопасности ООН действовал в Афганистане.

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Она подчеркнула, что целью этого контингента была помощь временному правительству Афганистана в обеспечении безопасности в Кабуле.

В октябре 2003 года Совбез ООН решил расширить миссию за пределы Кабула. К октябрю 2006 года международные силы взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности по всему Афганистану, отметила Захарова.

«Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения «Талибан», дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», - заключила она (орфография и пунктуация автора сохранены).

В 2021 году на фоне вывода американских военных из страны напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля.

Движение «Талибан» 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, в аэропорту Кабула собрались сотни людей, желающих покинуть страну.

Президент США Джо Байден 16 августа выступил с речью, посвященной ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что целью операции США в стране было «поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года» и не дать «Аль-Каиде» (запрещенная в России террористическая организация) использовать Афганистан в качестве базы для повторного нападения. Байден заявил, что эта цель была достигнута.

Президент США подчеркнул, что целью Вашингтона никогда не было «построение нации» в Афганистане.