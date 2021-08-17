Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз

RT на русском
55 минут назад

В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штраф для зацеперов в 40 раз — со 100 до 4 тыс. рублей. Данная идея была поддержана в правительстве. Об этом пишет «Парламентская газета».

В Госдуме предложили увеличить штрафы для зацеперов в 40 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, за семь месяцев 2020 года одиннадцать несовершеннолетних «зацеперов» получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

«Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг — с сегодняшних ста до как минимум двух тыс. рублей — заставит зацеперов и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизнь пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях», — сказал депутат.

По его словам, экспертным сообществом обсуждается также и вопрос об усилении уголовной ответственности для тех, кто вовлекает детей в «этот смертельный экстрим». В настоящее время в Интернете активно выявляется и блокируется опасный контент.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы о запрете компании Google размещения в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов.

Личный счет,Анатолий Выборный,Google,Госдума,Парламентская газета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители