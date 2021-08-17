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Янукович назвал причину госпереворота на Украине в 2014 году

Елена Прошина
53 минуты назад

Партнерские отношения Киева и Москвы рассматривались США как угроза возвращения России в мировую политику. Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Янукович, сообщает РИА Новости.

Янукович назвал причину госпереворота на Украине в 2014 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту обращения, который имеется в распоряжении издания, Янукович отметил, что Украина всегда сталкивалась с трудностями при попытках вести диалог на равных как с Западом, так и с Россией. Причем причины находились вовсе не в «несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс», а в геополитических проблемах.

«Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», – заявил бывший президент.

Янукович также назвал главной ошибкой Украины за 30 лет независимости – отказ от дружественных отношений с Россией. По его словам, он привел страну к расколу, социальной нестабильности, разгулу национализма и закрытию неугодных режиму СМИ.

Напомним, что 21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли главную площадь Киева – майдан Незалежности – после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения о вступлении в ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в ходе которых погибли более 100 человек.

Личный счет,Николай Азаров,Виктор Янукович,ЕС,РИА Новости,
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