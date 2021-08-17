«Сказали не рыпаться»: В Кабуле на базе США застряли 12 военных из Украины

На базе США в Кабуле застряли 12 украинских военных. Об этом сообщает "24-й канал".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одним из тех, кто не может покинуть столицу Афганистана, является украинец по имени Иван, проживающий в Кабуле около двух лет и работающий военным по контракту. Его сестра рассказала журналистам, что о ночной эвакуации на самолете Украины людям ничего известно не было - с ними никто не вышел на связь. При этом все американцы с базы уже эвакуированы. Отмечается, что в настоящее время там находится свыше 40 мужчин, среди которых присутствуют также грузины, румыны и болгары. Их тоже никто не забирает.

"Американцы пошли. Наших оставили", — отметила сестра военного из Украины Наталья.

Также девушка возмутилась тем, что на украинском самолете Кабул улетели только восемь граждан Незалежной, другие 72 — иностранцы.

"Неужели не было больше наших граждан? Следует начинать со своих людей. У вас 12 ребят остаются на той базе", — отметила она.

При этом на базу к украинцам уже приходили представители радикального движения "Талибан" (террористическая группировка, запрещена в России). Они не совершали жестоких поступков, только забрали оружие и сказали, "чтобы те не рыпались, иначе все будет по-другому", пояснила Наталья.