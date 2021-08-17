Названа новая версия взрыва в автобусе в Воронеже

Спецслужбы отрабатывают конфликт перевозчиков в качестве одной из основных версий взрыва в автобусе в Воронеже, в результате которого погибли два человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

Вечером 12 августа на остановке возле «Галереи Чижова» в Воронеже в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате него пострадали 20 человек, двое - погибли. Основной версией произошедшего в СКР называли взрыв газового баллона, который везла одна из пассажирок. Однако рассматриваются и другие версии произошедшего. При этом, по данным информированного источника, специалисты не выявили следов взрывчатки в автобусе.

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Губернатор региона Александр Гусев отметил в своем Telegram-канале, что один из пострадавших уже выписан из больницы. При этом на утро 16 августа в медучреждениях Воронежа проходили лечение 18 человек, трое из них - в реанимации.

Одной из версий произошедшего, которую отрабатывают спецслужбы, является конфликт между перевозчиками из-за конкурса на право обслуживания маршрутов. При этом взрыв в автобусе, в котором находились пассажиры, мог быть случайностью, так как обычно в это время транспорт уже едет на базу или стоит на стоянке, отмечает Baza.

Возможно, организаторы просто хотели попугать конкурентов, взорвав пустой транспорт, однако в этот день водитель немного припозднился и ехал по маршруту последний круг, подчеркивает Telegram-канал.

В свою очередь водитель взорванного автобуса Алексей рассказал «Комсомольской правде», что транспорт был технически исправен и в тот день он как раз забрал его после ремонта.

«Вообще был идеальный автобус. Ничего с ним не было. Конструкция в автобусе не изменялась. Никакого газа мы не ставили, он был на дизеле. Это был мой завершающий круг в тот день. Минут через 40 я уже должен был быть дома. Весь день все было исправно», - пояснил водитель.

Он отметил, что просто так такие автобусы не взрываются, и отверг возможность нахождения в печке ПАЗа посторонних предметов.