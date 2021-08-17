В Подмосковье потерпел крушение Ил-112В

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает РИА Новости.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили эту информацию.

ЧП произошло в ходе тренировочного полета. Причины инцидента установит спецкомиссия. Согласно предварительным сведениям, трагедия могла произойти из-за отказа двигателя.

Как отметили очевидцы, перед падением загорелся правый двигатель, сообщает РЕН ТВ.

Как передает ИА «Москва», на борту упавшего Ил-112 могли находиться три человека, об их судьбе пока не сообщается.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») пояснили, что авария с участием самолета Ил-112В произошла рядом с подмосковным аэродромом Кубинка.

«В ходе тренировочного полета при заходе на посадку недалеко от аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В», — говорится в сообщении ОАК.

В Телеграм-канале «IZ.RU» опубликовали видео с места трагедии.

Сам самолет предназначается для транспортировки легкого вооружения и военной техники, а также грузов и личного состава. Планируется, что Ил-112В сменит Ан-24 и Ан-26, которые устарели.