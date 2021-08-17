Талибы разрешили женщинам Афганистана работать на телевидении и в правительстве

Движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в России) разрешило женщинам быть ведущими на телевизионных каналах, рассказал руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал. Талибы разрешили женщинам быть ведущими на телевидении, а также пригласили женщин к участию в будущем правительстве, сообщил арабский телеканал Al Hadath.
Отмечается, что афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими, представители движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на это не высказывали возражений.
Ранее сообщалось, что в Комитете защиты журналистов Афганистана сегодня выразили тревогу по поводу безопасности работников местных СМИ и призвали Соединенные Штаты обеспечить охрану их жизней, передавало агентство The Khaama Press.
"В условиях, когда движение "Талибан" (террористическая группа, запрещена в РФ) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, Комитет защиты журналистов выражает опасения по поводу безопасности работников афганских СМИ - как мужчин, так и женщин, и обращается к Америке с призывом обеспечить охрану их жизней, - передает агентство сообщение комитета. - Комитет просит США помочь афганским журналистам в безопасном выезде из страны и в ускоренном получении виз".
"На Америке лежит особая ответственность за афганских журналистов, которые обеспечивают живой поток сведений и сообщающих всем странам мира о происшествиях в своем государстве, - подчеркнули в комитете. - Администрация Байдена имеет возможность и обязана принять все возможное для защиты свободы печати и обеспечения прав представителей СМИ страны и других работников этой сферы".