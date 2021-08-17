Талибы разрешили женщинам Афганистана работать на телевидении и в правительстве

"В условиях, когда движение "Талибан" (террористическая группа, запрещена в РФ) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, Комитет защиты журналистов выражает опасения по поводу безопасности работников афганских СМИ - как мужчин, так и женщин, и обращается к Америке с призывом обеспечить охрану их жизней, - передает агентство сообщение комитета. - Комитет просит США помочь афганским журналистам в безопасном выезде из страны и в ускоренном получении виз".