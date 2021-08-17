Разбившийся Ил-112В должен был участвовать в форуме «Армия-2021»

Разбившийся сегодня в Подмосковье военно-транспортный самолет Ил-112В должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом сообщает телеканал «360».

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Сегодня опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили эти данные. Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Сам самолет в процессе падения загорелся.

По данным телеканала «360», четыре дня назад, 13 августа, Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный Жуковский, чтобы подготовится к участию в форуме «Армия-2021».

«Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны – международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Участие в форуме – очередной серьезный этап в реализации этой программы», - заявил ранее управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

Он также подчеркнул, что еще ведутся предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец «проходит ресурсные испытания», говорится в сообщении на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Самолет предназначен для перевозки легкого вооружения и военной техники, а также грузов и личного состава. Ожидается, что Ил-112В придет на смену Ан-24 и Ан-26, на данный момент устаревшим. Он способен взлетать и садиться на небольшие малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос.