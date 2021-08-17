Востоковед объяснила объявленную талибами амнистию

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева заявила, что всеобщая амнистия, объявленная талибами («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация), говорит об их «договороспособности». Об этом сообщает Life.

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Замараева обратила внимание, что амнистия коснется всех без исключения, включая бывших представителей власти. Она подчеркнула, что ранее талибы не раз демонстрировали свою готовность договариваться. Это, по ее словам, доказывают и заключенные в 2020 году с американцами соглашения.

«Это международная практика. Сегодняшнее требование об амнистии - это естественное заявление. Но необходимо также иметь в виду, что в ближайшее время могут проходить вспышки и столкновения между враждующими группировками», - заявила востоковед.

По ее мнению, «Талибан» постарается избежать массовых столкновений. Эксперт считает, что главной целью талибов станет установление мира в Афганистане, а их социальной-политической программой - восстановление экономики и привлечение иностранных инвестиций. Она подчеркнула, что инвестиции можно будет получить только при условии политического спокойствия в стране.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля.

Движение «Талибан» 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, многие государства начали эвакуировать своих дипломатов. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, некоторые из них погибли.