Пилоты рухнувшего в Подмосковье Ил-112В уводили его от жилых домов

Летчики-испытатели до последнего пытались спасти упавший в Подмосковье Ил-112В и увести его от жилых домов. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

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Сегодня опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Сам самолет в процессе падения загорелся.

На борту самолета находились герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Пилоты до последнего момента пытались спасти самолет, отметил источник.

«Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», - пояснил он.

В МЧС и пресс-службе администрации городского округа Одинцово заявили, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал, и угрозы людям нет.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует», - пояснили в МЧС.

Ранее у разбившегося в Подмосковье Ил-112В фиксировали небольшие проблемы с правым двигателем. В 2019 году в ходе испытаний на земле произошел отказ из-за автоматики, а в другой раз перед посадкой в ходе тестового полета один двигатель переключился с автоматической системы управления на гидромеханическую.