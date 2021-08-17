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Туриндустрия предрекла снижение цен на отдых в Египет

Елена Прошина
18 минут назад

Участники туристического рынка, опрошенные «Известиями», считают, что расширение программы полетов в Египет снизит стоимость туров для россиян на 30 процентов.

Туриндустрия предрекла снижение цен на отдых в Египет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. С 27 августа количество регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду увеличилось в три раза, к их выполнению подключилось больше авиакомпаний.

По данным «Известий», российские авиакомпании получили допуски для выполнения регулярных рейсов на курорты Египта как минимум из 46 аэропортов страны. Газета подсчитала, что с 27 августа перевозчики смогут выполнять около 120 рейсов на египетские курорты в неделю.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил изданию, что власти через некоторое время примут еще одно решению по увеличению количества рейсов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что благодаря этому туры в Египет подешевеют. Он отметил, что из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду теперь будут отправлять около 90 тысяч авиапассажиров в месяц. Средний чек путевок должен уменьшиться как минимум на пять-десять тысяч рублей, так как туристам не понадобится наземный трансфер из Каира на курорты.

«Все будет зависеть от спроса, если баланс между спросом и предложением будет, то можно предположить, что стоимость турпакетов будет ниже», - добавил он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин спрогнозировал падение цен на 10–30 процентов. Он отметил, что пока Египет - не бюджетное направление, Шарм-эль-Шейх и Хургаде обходятся дороже Турции.

«С ростом числа рейсов к сентябрю-октябрю цены на туры должны выровняться, стать более доступными и бюджетными», - подчеркнул Барзыкин.

Представители туристического бизнеса рассказывали «Российской газете», что недельные туры на египетские курорты (отель «четыре звезды» с системой «все включено») обходятся минимум в 40 тысяч рублей с человека, а могли бы стоить на 10-15 тысяч рублей дешевле благодаря расширению полетной программы.

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