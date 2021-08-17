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Талибы приостановили вылет самолетов из Кабула

Алиса Селезнёва
47 минут назад

Движение «Талибан»* объявило о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула. Об этом со ссылкой на Sky News Arabia пишет ТАСС.

Талибы приостановили вылет самолетов из Кабула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских войск. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. Движение «Талибан»* 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула.

16 августа авиакомпании получили международное авиационное извещение NOTAM о закрытии воздушного пространства над столицей Афганистана для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация. Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая уведомил о приостановке выполнения гражданских рейсов. В результате давки и стрельбы в аэропорту при попытке улететь из страны погибли не менее пяти человек.

Сегодня талибы заявили о временной приостановке вылета всех рейсов из столичного аэропорта.

При этом телеканал Al-Jazeera сообщил о том, что отряды «Талибана»* подошли вплотную к воздушной гавани и начали стрелять в воздух для разгона собравшейся там толпы. По данным телеканала, давка возникла и рядом с аэропортом.

Также сегодня талибы объявили всеобщую амнистию и призвали граждан вернуться к нормальной жизни и работе. В «Талибан»* заверили, что в новое правительство смогут войти женщины.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

Личный счет,Хамид Карзай,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Sky News,ИТАР-ТАСС,
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