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Северная Македония выслала еще одного российского дипломата

Елена Прошина
44 минуты назад

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи объявил о высылке из страны второго российского дипломата за год. Об этом сообщает МИА.

Северная Македония выслала российского дипломата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Османи подчеркнул, что причины, по которым дипломатов объявляют персонами нон грата, относятся к секретной информации.

По его словам, МИД страны получил «подтвержденные данные» об иностранном дипломате, действия которого противоречили принципам Венской конвенции.

Министр добавил, что Северная Македония предпримет меры для защиты своей национальной безопасности и безопасности союзников.

Представители посольства РФ сообщили РБК, что получили от МИД страны ноту об объявлении российского дипломата персоной нон грата. Однако еще за десять дней до этого дипломат покинул Северную Македонию «в связи с завершением командировки».

В посольстве подчеркнули, что Россия рассматривает ответные меры.

Портал Almakos сообщил со ссылкой на источники в МИД Македонии, что речь идет о высокопоставленном российском дипломате из команды военного атташе.

Первого сотрудника дипломатического представительства России Северная Македония выслала в мае. Россия ответила на это симметрично.

Личный счет,МИД,РБК,
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