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На Украине раскрыли схему продажи детей за границу

Елена Прошина
39 минут назад

Украинские правоохранители раскрыли новую схему продажи младенцев за границу. Как сообщил начальник национальной полиции страны Игорь Клименко на странице в Facebook, организатором выступил руководитель одной из киевских клиник. По его словам, иностранцы оплачивали необходимую сумму, после чего заказчик вступал в фиктивный брак с украинкой. После молодожены заказывали услуги суррогатного материнства, а когда ребенок рождался – его вывозили на родину отца, в одну из республик восточной Азии.

На Украине раскрыли схему продажи детей за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За ребёнка 70 тысяч долларов. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами», – назвал Клименко стоимость подобных услуг.

Сейчас троих новорожденных передали социальным службам. Как отметил Клименко, всего за границу вывезли не менее 13 детей.

Напомним, что год назад в Киеве уже раскрывали схожую преступную схему. Как сообщили в апреле в пресс-службе генпрокурора Украины, к торговле детьми также был причастен один из руководителей столичных клиник.

Как отмечал тогда замглавы МВД Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай. Сколько именно детей было передано в КНР, не уточняется. На причастность к покупке детей проверяются минимум 140 граждан КНР.

Личный счет,Игорь Клименко,Антон Геращенко,МВД,
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