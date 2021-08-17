На Украине раскрыли схему продажи детей за границу

Украинские правоохранители раскрыли новую схему продажи младенцев за границу. Как сообщил начальник национальной полиции страны Игорь Клименко на странице в Facebook, организатором выступил руководитель одной из киевских клиник. По его словам, иностранцы оплачивали необходимую сумму, после чего заказчик вступал в фиктивный брак с украинкой. После молодожены заказывали услуги суррогатного материнства, а когда ребенок рождался – его вывозили на родину отца, в одну из республик восточной Азии.

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«За ребёнка 70 тысяч долларов. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами», – назвал Клименко стоимость подобных услуг.

Сейчас троих новорожденных передали социальным службам. Как отметил Клименко, всего за границу вывезли не менее 13 детей.

Напомним, что год назад в Киеве уже раскрывали схожую преступную схему. Как сообщили в апреле в пресс-службе генпрокурора Украины, к торговле детьми также был причастен один из руководителей столичных клиник.