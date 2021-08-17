Пандемия COVID-19: Как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Новый учебный год в российских вузах и школах 1 сентября начнется на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. "Рамблер" разобрался, к чему готовится ученикам и преподавателям.

Учеба в школах

Российские школьники начнут учиться 1 сентября в традиционном очном формате. Об этом Минпросвещения сообщило "Большая перемена" в Telegram-канале . Как отметил министр Сергей Кравцов, дистанционного формата начала учебного года не предполагается. По его словам, меры по защите здоровья в образовательной среде отработаны с каждым регионом.

При этом принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. На встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Анной Кузнецовой глава ведомства поддержал заявление омбудсмена о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов или санкций при отказе от нее.

Занятия в вузах

9 августа Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: ( ) принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — отмечали в ведомстве.

Также министерство рекомендовало вузам проводить экзамены для вакцинированных и не привившихся от COVID-19 студентов раздельно. Помимо этого, вузам дали рекомендацию организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.

В утвержденных замглавы Минобрнауки Дмитрием Афанасьевым рекомендациях подведомственным министерству организациям также говорится, что очный формат занятий стоит организовать для привитых от COVID-19 или переболевших в течение последних шести месяцев студентов.

При этом в конце июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков отмечал, что окончательное решение о формате начала учебного года будет приниматься с учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки и мнения специалистов в августе.

Позже Фальков говорил, что вакцинация студентов от COVID-19 является добровольной. Он обращал внимание на то, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах.

"Наращивание темпов вакцинации - это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - говорилось в сообщении Минобрнауки.

"Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться", - отмечал министр.

10 августа Афанасьев предупредил вузы, что за необоснованные ограничения по коронавирусу к ним будут применять административные меры.

"Недопустимы случаи эксцессов. По каждому случаю мы ведем проверку, у нас работает горячая линия, мы готовы с вами обмениваться информацией, и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся ограничительные или принудительные меры (в связи с коронавирусом), не просто разъяснять, а применять административные решения", - приводило его слова агентство "Интерфакс".

В середине июня Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал учебным заведениям столицы начать новый учебный год в гибридном формате. Ректоры предложили пускать на очные занятия только привитых студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных студентов предлагалось организовать занятия в онлайн-формате.

Большинство вузов уже заявили, что занятия в новом учебном году начнутся в традиционном формате, сообщал "Интерфакс". При этом отмечалось, что не все учебные заведения окончательно решили, будут ли пускать в аудитории не привившихся студентов.

Вакцинация учителей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в июне обратился к педагогам и директорам школ с призывом сделать прививку от коронавируса, уточнив при этом, что вакцинация остается добровольной. С таким же призывом к педагогам в начале августа выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.