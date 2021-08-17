«До сих пор чувство страха»: жительница Подмосковья о крушении Ил-112В

«Переживания, шок. До сих пор чувство страха, так как у нас в СНТ больше 50-ти маленьких детей. Они все выбежали, как горох ( ) Я понимаю, что, если бы такая махина прилетела в то место, где мы живем Это была бы масштабная катастрофа», - рассказала жительница поселка.