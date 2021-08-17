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«До сих пор чувство страха»: жительница Подмосковья о крушении Ил-112В

Алиса Селезнёва
32 минуты назад

Жительница подмосковного поселка, рядом с которым упал военно-транспортный самолет, заявила, что благодарна пилотам, сумевшим увести Ил-112В от жилых домов. Видеозапись разговора с ней привела в своем Telegram-канале газета «Известия».

«До сих пор чувство страха»: жительница Подмосковья о крушении Ил-112В
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Сам самолет в процессе падения загорелся.

На борту самолета находились герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они увели самолет от жилых домов.

Жительница садоводческого товарищества, рядом с которым рухнул самолет, рассказала, что до сих пор находится в шоке и благодарна пилотам, что они сумели увести Ил-112В от жилых домов.

«Переживания, шок. До сих пор чувство страха, так как у нас в СНТ больше 50-ти маленьких детей. Они все выбежали, как горох ( ) Я понимаю, что, если бы такая махина прилетела в то место, где мы живем Это была бы масштабная катастрофа», - рассказала жительница поселка.

Среди версий произошедшего рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа. На кадрах момента падения самолета видно, что огнем охвачен правый двигатель. В «Ростехе» сообщили, что для расследования причин крушения будет создана специальная комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.

Личный счет,Николай Куимов,Дмитрий Комаров,Ростех,газета "Известия",
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