«До сих пор чувство страха»: жительница Подмосковья о крушении Ил-112В

Жительница подмосковного поселка, рядом с которым упал военно-транспортный самолет, заявила, что благодарна пилотам, сумевшим увести Ил-112В от жилых домов. Видеозапись разговора с ней привела в своем Telegram-канале газета «Известия».
Сегодня опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в подмосковной Кубинке. Трагедия произошла в процессе тренировочного полета. По предварительным данным, все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли. Сам самолет в процессе падения загорелся.
На борту самолета находились герой России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они увели самолет от жилых домов.
Жительница садоводческого товарищества, рядом с которым рухнул самолет, рассказала, что до сих пор находится в шоке и благодарна пилотам, что они сумели увести Ил-112В от жилых домов.
«Переживания, шок. До сих пор чувство страха, так как у нас в СНТ больше 50-ти маленьких детей. Они все выбежали, как горох ( ) Я понимаю, что, если бы такая махина прилетела в то место, где мы живем Это была бы масштабная катастрофа», - рассказала жительница поселка.
Среди версий произошедшего рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа. На кадрах момента падения самолета видно, что огнем охвачен правый двигатель. В «Ростехе» сообщили, что для расследования причин крушения будет создана специальная комиссия с участием авиастроительных НИИ и заводов.