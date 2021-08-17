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Танки с пустыми баками и брошенные машины: в Кабуле нет топлива

Анна Безрукова
26 минут назад

Из-за дефицита бензина жители Кабула оставляют автомобили с пустыми бензобаками прямо на городских улицах. Топливо в настоящее время стоит дорого, но главное - его очень трудно найти, сообщает РИА Новости.

Танки с пустыми баками и брошенные машины: в Кабуле нет топлива
Фото: ReutersReuters

Большие магазины в городе закрыты, работают только небольшие лавки.

Бензин на АЗС города резко подскочил в цене с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), но заправиться нет возможности. Даже военные машины не могут найти бензин, вследствие чего рядом с заправками выстроились ряды танков и военного транспорта, которые остались без топлива.

От очевидцев поступают сообщения, что на блокпосту "Талибана" в районе Ахундзада провинции Нангархар застрелили девушку, сидевшую в рикше, причина произошедшего пока не установлена. Собравшиеся после инцидента жители близлежащего села были избиты талибами, людям сказали "идти домой".

Следует отметить, что ситуация в Афганистане стала особо острой в последние недели, когда талибы начали наступление на большие города. СМИ и источники сообщали, что мятежники взяли под контроль все пограничные переходы. Впоследствии боевики заявили, что вошли в Кабул и захватили дворец главы государства. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что оставил пределы страны в целях "предотвращения бойни". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим выступил с заявлением, что война в Афганистане завершена, а форма государственного правления прояснится в ближайшем будущем.

Личный счет,Ашраф Ахмадзай,Талибан,РИА Новости,
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