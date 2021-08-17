Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Я ждал, что двигатели подведут»: бывший конструктор самолетов о крушении Ил-112В

Анна Безрукова
54 минуты назад

Бывший генеральный конструктор компании «Ил» Николай Таликов оценил ситуацию с катастрофой в Подмосковье, в результате которой погибли три члена экипажа самолета Ил-112В.

«Я ждал, что двигатели подведут»: бывший конструктор самолетов о крушении Ил-112В
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, уже в течение нескольких лет эксперты знали о такого рода проблемах с двигателями самолетов этой серии, но молчали. Он отметил, что в компании слишком долго игнорировали возможные неполадки, в результате чего произошел инцидент с крушением.

«Я этого ждал. Я несколько лет ору, что двигатели подведут в результате. Никто внимания в нашей славной компании не обращает. Седьмой начальник у нас за последние пять-шесть лет поменялся, никому это не нужно. Вот и дождались», — сказал Таликов изданию NEWS.ru.

Также он уточнил, что проблема была именно с двигателем самолета. На выложенных в интернете кадрах видно, что загорелся правый двигатель воздушного судна.

«Самолет только начал полеты. Где-то 10-й полет совершил. 13 числа прибыл из Воронежа, проблемы с двигателем имелись», — добавил Таликов.

Также бывший главный конструктор компании подчеркнул, что ранее Ил-112В совершил всего «два-три» тренировочных полета.

Напомним, сегодня, 17 августа опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в процессе полета в Подмосковье. Он упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы возле большого Никольского пруда. Согласно предварительной версии, причиной падения стало возгорание одного двигателя. Борту не удалось дотянуть до полосы и он рухнул.

Личный счет,Николай Таликов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители