«Я ждал, что двигатели подведут»: бывший конструктор самолетов о крушении Ил-112В

Бывший генеральный конструктор компании «Ил» Николай Таликов оценил ситуацию с катастрофой в Подмосковье, в результате которой погибли три члена экипажа самолета Ил-112В.
По словам специалиста, уже в течение нескольких лет эксперты знали о такого рода проблемах с двигателями самолетов этой серии, но молчали. Он отметил, что в компании слишком долго игнорировали возможные неполадки, в результате чего произошел инцидент с крушением.
«Я этого ждал. Я несколько лет ору, что двигатели подведут в результате. Никто внимания в нашей славной компании не обращает. Седьмой начальник у нас за последние пять-шесть лет поменялся, никому это не нужно. Вот и дождались», — сказал Таликов изданию NEWS.ru.
Также он уточнил, что проблема была именно с двигателем самолета. На выложенных в интернете кадрах видно, что загорелся правый двигатель воздушного судна.
«Самолет только начал полеты. Где-то 10-й полет совершил. 13 числа прибыл из Воронежа, проблемы с двигателем имелись», — добавил Таликов.
Также бывший главный конструктор компании подчеркнул, что ранее Ил-112В совершил всего «два-три» тренировочных полета.
Напомним, сегодня, 17 августа опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в процессе полета в Подмосковье. Он упал в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы возле большого Никольского пруда. Согласно предварительной версии, причиной падения стало возгорание одного двигателя. Борту не удалось дотянуть до полосы и он рухнул.