«Я ждал, что двигатели подведут»: бывший конструктор самолетов о крушении Ил-112В

Бывший генеральный конструктор компании «Ил» Николай Таликов оценил ситуацию с катастрофой в Подмосковье, в результате которой погибли три члена экипажа самолета Ил-112В.

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По словам специалиста, уже в течение нескольких лет эксперты знали о такого рода проблемах с двигателями самолетов этой серии, но молчали. Он отметил, что в компании слишком долго игнорировали возможные неполадки, в результате чего произошел инцидент с крушением.

«Я этого ждал. Я несколько лет ору, что двигатели подведут в результате. Никто внимания в нашей славной компании не обращает. Седьмой начальник у нас за последние пять-шесть лет поменялся, никому это не нужно. Вот и дождались», — сказал Таликов изданию NEWS.ru.

Также он уточнил, что проблема была именно с двигателем самолета. На выложенных в интернете кадрах видно, что загорелся правый двигатель воздушного судна.

«Самолет только начал полеты. Где-то 10-й полет совершил. 13 числа прибыл из Воронежа, проблемы с двигателем имелись», — добавил Таликов.

Также бывший главный конструктор компании подчеркнул, что ранее Ил-112В совершил всего «два-три» тренировочных полета.