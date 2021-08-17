Горбачев назвал ошибки США в Афганистане

США нужно было раньше признать провал «попыток демократизации многоплеменного общества» в Афганистане. Об этом РИА Новости заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества», - пояснил он.

По мнению бывшего советского лидера, США стоило «признать неудачу раньше», а сейчас «важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок».

Обстановка в Афганистане накалилась на фоне вывода американских войск. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. Движение «Талибан»* 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула.

Президент США Джо Байден в своем выступлении по поводу ситуации, сложившейся в Афганистане, заявил, что американские военные не должны гибнуть на войне, которую не хотят вести сами афганцы. По его словам, власти Афганистана лгали, что готовы воевать с талибами, а сами не смогли объединиться и отказались от переговоров. Байден также отметил, что готов к критике за решение вывести войска США, но настаивает на правильности данного шага.