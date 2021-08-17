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Телефонные мошенники припугнули россиян «снижением пенсии»

Елена Прошина
41 минуту назад

Злоумышленники придумали новую схему телефонного мошенничества, направленную на пенсионеров: их запугивают «снижением пенсии». Как сообщает «РЕН ТВ», один из подобных случаев произошел в Москве.

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

11 августа в отдел полиции обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда и заявила, то бабушке могут снизить пенсию из-за того, что она хранит средства в определенном банке.

Как по одной фразе разоблачить телефонного мошенника

Чтобы решить «проблему», злоумышленница предложила пенсионерке позвонить и договориться с якобы приставами, причем сама дала пожилой москвичке необходимый телефонный номер.

Бабушка позвонила «приставу», который рассказал ей о некоторой задолженности и вынудил пожилую женщину перевести на необходимые счета 75 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников лишь на следующий день, после чего и обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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