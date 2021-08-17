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Аналитик назвал 5 лучших российских компаний для долгосрочных инвестиций

Елена Прошина
48 минут назад

Какие российские компании лучше всего подходят для формирования долгосрочного инвестиционного портфеля? На этот вопрос "Рамблеру" ответил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Аналитик назвал 5 лучших российских компаний для долгосрочных инвестиций
Фото: ТАССТАСС

1. Сбербанк. Драйвер роста тут - развитие экосистемы, которая должна стать прибыльной в 2023 году. Также играет роль лидирующее положение банка на рынке.

2. Роснефть. Это связано с развитием проекта "Восток Ойл" и низкой себестоимостью добычи нефти. Эксперт отметил, что они самые низкие в мире.

3. Яндекс. Тут играет роль эффективный менеджмент, развитие проектов компании и раскрытием их потенциала. Также компания растет в общем русле развития мирового тренда на цифровизацию и увеличение стоимости технологических бизнесов.

4. Норильский никель, несмотря на проблемы последнего времени, остается компанией мирового уровня с низкими операционными издержками. К тому же, в мире сейчас растет спрос на металлы.

5. Тинькофф. Тут Суверов также отмечает эффективный менеджмент компании, ставку на цифровизацию, а также эффективный пиар.

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