Аналитик назвал 5 лучших российских компаний для долгосрочных инвестиций

Какие российские компании лучше всего подходят для формирования долгосрочного инвестиционного портфеля? На этот вопрос "Рамблеру" ответил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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1. Сбербанк. Драйвер роста тут - развитие экосистемы, которая должна стать прибыльной в 2023 году. Также играет роль лидирующее положение банка на рынке.

2. Роснефть. Это связано с развитием проекта "Восток Ойл" и низкой себестоимостью добычи нефти. Эксперт отметил, что они самые низкие в мире.

3. Яндекс. Тут играет роль эффективный менеджмент, развитие проектов компании и раскрытием их потенциала. Также компания растет в общем русле развития мирового тренда на цифровизацию и увеличение стоимости технологических бизнесов.

4. Норильский никель, несмотря на проблемы последнего времени, остается компанией мирового уровня с низкими операционными издержками. К тому же, в мире сейчас растет спрос на металлы.