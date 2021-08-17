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Юрист оценил вероятность полной отмены пенсий в России

Вероника Полынина
1 час назад

Эксперты напугали россиян возможной отменой государственных пенсий. Юрист Андрей Мозоль в комментарии изданию Bankiros.ru оценил вероятность подобного развития событий в России.

Юрист оценил вероятность полной отмены пенсий в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Мозоля, с юридической точки зрения для отмены пенсий понадобятся только изменения в нормативные правовые акты. Это будет сделать несложно, однако власти вряд ли пойдут на такие меры.

Юрист согласился, что для государства каждый неработающий человек – это обуза. Чтобы сократить нагрузку на бюджет страны, в России увеличили пенсионный возраст, а перед этим – сократили срок службы по призыву с 2 лет до года и внедрили бакалавриат вместо специалитета в вузах.

С каких пенсионеров начнётся индексация пенсий

Тем не менее, расходы на пенсионное обеспечение постоянно растут и в 2021 году составляют 8,4 трлн рублей.

«Это деньги, которые могли бы пойти на экономическое развитие. Но Россия – социальное государство, а пенсионеры – это электорат, поэтому в ближайшее время пенсию точно не отменят», - уверен Мозоль.

По мнению специалиста, в будущем в России могут снова увеличить возраст выхода на пенсию и скорректировать льготы.

Чтобы отменить пенсии для граждан, понадобится создание частных корпоративных пенсионных фондов. Но в России их могут себе позволить лишь немногие работодатели, в основном, крупные банки и нефтяные компании, отметил Мозоль.

«Но так или иначе, пенсию будет получать большая часть избирателей. Без электората нет власти», - заключил юрист.

Ранее старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, экономист Сергей Жаворонков в беседе с "Ура.ру" допустил введение в России китайской схемы выплат пенсий, когда деньги от государства получают только вышедшие на пенсию госслужащие.

Личный счет,Сергей Жаворонков,
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